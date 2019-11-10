悼念變衝突 將軍澳街坊指嘈吵報警遭「私了」

昨日凌晨2時許，將軍澳富康花園有街坊聚集，不滿防暴警員較早前進入屋苑範圍，一名33歲黃姓男子從樓上單位大叫，着示威者不要嘈吵，其後更下樓與在場的人理論。黃當場打電話報警，在場的人稱要「陪佢返屋企」，身穿曼聯球衣的黃未幾被多人圍毆，有人用雨傘襲擊他，他頭破血流、雙臂染血，防暴警折返，黃清醒由救護車送往將軍澳醫院治理。一名29歲黃姓女子及一名58歲陳姓男子涉傷人被捕，案件交由將軍澳警區反三合會行動組跟進。

誤會的士撞人毁玻璃 市民合捐維修費

差不多同一時間，一輛空載的士行經旺角彌敦道近亞皆老街交界，因被人群阻路無法前進，倒車時險撞到另一輛的士及市民，有人誤以為司機蓄意撞向人，用磚頭擊毁的士擋風玻璃，混亂間司機被打中頭部，的士擋風玻璃碎裂。示威者擾攘一輪，認為是一場誤會，並認為帶頭擲磚男子「有可疑」，上前將他推倒在地圍毆，男子頭部受傷流血，由救護車送院。

事後有市民捐款給的士司機作維修費，在的士上的膠籃放了數千元。涉事的士司機鄭先生說，「架車唔係好爛，整好就得，啲市民好熱心」，其後再有市民私下給了他千多元。

（反修例風暴）