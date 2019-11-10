警員喊曱甴、開香檳 警稱已訓斥 阻救護引發口角 兩部門聲明：加強指引

警方前晚在屯門驅散市民，多間傳媒拍攝到，防暴警察與到場的救護員口角，阻止救護員接觸被制服者，雙方包括約20名警員及3名救護員，過程超過5分鐘，其間有警員說「我會話畀消防處處長聽啊」，亦有警員指罵救護員「我會同你上頭講，要求換第二個救護員」。

警員最後將被制服者押走，救護員未有機會接觸他，警員說「無人受傷啊」，救護員則稱「唔好咁無賴啦，人哋話唔舒服㗎」，其間救護員亦曾投訴被警員指罵「垃圾」。

警：無人受傷 救護投訴被罵「垃圾」

警方和消防處昨晚發表聯合聲明，稱警員與救護員在執行職務時曾發生言語衝突，雙方管理層明白同事在如此混亂的情况下工作，承受很大壓力，對出現有關情况表示明白及理解，兩部門會繼續加強對前線的指引及支援協助，避免再有不愉快事件發生。

此外，警方前晚在屯門大會堂附近，向市民叫喊「曱甴」，又說「今日開香檳慶祝」。警方昨回應本報查詢時承認，有前線警員言語間提出不恰當字眼，警方高度關注，並已訓斥相關人員，須注意個人言行及提升敏感度。

警罵記者未阻「私了」：有第六權都冇用

另外，警方昨日凌晨在將軍澳富康花園處理一宗「私了」事件時（詳見另稿），大批警員指罵在場記者，稱記者未有幫忙，不是「真記者」，「你有第五權、第六權都冇用，𠵱家有人被人打，你哋都唔幫手」。其間有人回應警員稱：「你打人嘅時候，我有冇阻止你呀？」警員繼續指罵記者，又說「（如果）被人打嗰個係你屋企人，你冷唔冷靜？」最後將在場記者趕離現場。本報昨向警方查詢該事件，至截稿前未有回覆。

明報記者

（反修例風暴）