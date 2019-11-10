民主派質疑拉議員旨在取消區選

除林卓廷 6人已落案

7名被捕或預約拘捕的議員包括朱凱廸、議會陣線區諾軒、人民力量陳志全、公民黨郭家麒、街工梁耀忠、民主黨林卓廷及新民主同盟范國威，涉違反《立法會權力及特權條例》第19條，即「襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員宣布贊成或反對立法會或任何委員會的待決動議或事項」，違者可罰款1萬元及監禁12個月。

林卓廷表明不接受警方預約拘捕，着警方可隨時到立法會拘捕他；范國威、郭家麒及梁耀忠則於昨晚7時往灣仔警總受查，已被拘捕。朱凱廸於前日在寓所樓下被捕，區諾軒及陳志全則於昨日凌晨應邀到警署受查及拘捕。

除了林卓廷，其餘6人已被落案起訴，案件明日下午在東區裁判法院提堂，其中朱凱廸及區諾軒被控4項「違反《立法會（權力及特權）條例》」罪，涉在立法會大樓會議室1襲擊、妨礙或騷擾在會議廳範圍內的民建聯議員葛珮帆、周浩鼎及陳恆鑌，其餘各人控罪大同小異（見表）。

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊批評特首林鄭月娥撤回修例後曾稱有深切反省，卻拘捕阻止修例通過的議員，做法本末倒置，火上加油，「政府拘捕指出問題的人，不是處理社會問題」。她又質疑政府打算將區選延期或取消，民主派會堅持區選如期舉行。

拘阻修例議員 陳淑莊斥本末倒置

陳志全認為《權力及特權條例》原意是保護議員，卻被政府濫用作處理議會內議員之間的衝突，形容是「荒謬絕倫」，又批評政府在科大學生周梓樂離世當日拘捕民主派議員，「居心叵測」。郭家麒批評政府以「政治檢控」打壓民主派，才會於區選前拘捕及檢控。范國威則稱，5月11日自己在會議中被民建聯何俊賢及周浩鼎襲擊後從高處倒地，事後已報警，惟至今未有人被捕。

李慧琼：無要求選舉延期

對於民主派質疑政府以此作為取消區議會選舉的藉口，民建聯主席、立法會議員李慧琼不同意，稱對有關說法感憤怒，強調無要求政府將選舉延期。她說任何人如犯法，都會面對被捕或起訴，議員亦不例外。

朱凱廸參選八鄉南選區，同區候選人包括徐卓然和黎永添。林卓廷參選石湖墟選區，同區候選人包括梁金成和孔永業。梁耀忠參選葵芳選區，同區候選人包括林映惠和曾子麟。范國威參選西貢運亨，同區候選人包括劉志成、戴卓然、楊聰。李慧琼參選土瓜灣北選區，同區候選人為社民連梁國雄。

（反修例風暴）