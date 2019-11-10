區選票站提高保安 擴禁拉票區 談何時決定押後 聶德權：不覺有死線

稱拘議員無關押後區選

警方拘捕或預約拘捕7名民主派議員，指他們涉嫌阻礙立法會今年5月的《逃犯條例》修訂會議，觸犯《立法會（權力及特權）條例》。聶德權昨出席商台節目《政經星期六》時說，警方是按工作採取所需要的步驟，「唔好咁多聯想」，稱不存在與區議會選舉是否舉行或押後有關。

對於有候選人議員辦事處及宣傳橫額遭破壞，以及有候選人及其支持者受襲，聶德權表示令人擔心，他希望社會停止暴力，「唯有咁先可讓選民安心行使投票權」。他說政府會盡一切努力，希望區選能順行進行，選民能安全、安心去投票，各區候選人及支持者能安全進行競選活動。他又說，當局將在投票當日做好票站保安，包括擴大禁止拉票區，增多緩衝的地方，他沒有回應實際的擴大範圍，只說會因應實際環境，適量地擴大。他續稱，票站內外都會有保安部署，但礙於人手有限，安排是機動的，他未有透露詳情。

陳淑莊：太遲交代 葛珮帆：可接受

民主派會議召集人、公民黨立法會議員陳淑莊批評政府太遲交代，稱候選人需部署拉票等行動，促請政府盡快交代具體方案，包括如何擴大禁止拉票區等。

民建聯立法會議員葛珮帆說，擴大禁止拉票區可以接受，最重要能保障安全，她希望政府能有全盤計劃，確保所有市民不受騷擾。

聶德權又稱，選舉日會否停止投票主要視乎票站安全，「如果（票站）受破壞，或更嚴重有汽油彈，選民去不到，投票點進行？」他說政府已安排12月1日為後備投票日，假設在原定投票日下午1時停止投票，停止超過一個半鐘後，將安排在12月1日下午1時再開始投票。他強調不會貿然押後選舉，「一定去到迫不得已才想這一步」。

行政會議成員葉國謙日前建議政府應在本月17日劃下「死線」，決定區選是否如期進行。聶德權昨回應：「不覺得有死線。」他說，假如投票當日全港多區出現問題，以致不能投票，會按現時的《區議會條例》處理，即如有騷亂、公開暴力、危害公眾安全等情况，令選舉受破壞或干擾，特首可押後或停止投票。

明報記者

（反修例風暴）