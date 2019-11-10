張曉明提中央行使任免港官權力 蔡子強：進一步干預 「兩制」更窄

《基本法》列明，中央政府任命香港行政長官和主要官員；主要官員包括：司局長、廉政專員、審計署長、警務處長、入境事務處長、海關關長，由特首提名並報請中央，特首亦可建議中央免除上述官員職務。

劉兆佳：任命前或考核是否愛國

全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，雖然主要官員提名和免職是由特首提出，但嚴格來說是由中央任命，他認為免職未必一定需要經過特首，人大常委認為做法不違反基本法便可；而中央亦可以對香港主要官員作監督和考核，看是否可繼續留任。劉又稱，中央任命官員前可能會有較嚴謹程序，考核該人是否能勝任和愛國。

對於提出要完善公務員管理制度，劉認為是要確保公務員做事不會違反基本法、憲法、香港法律和公務員守則，特別是今次「動亂」中有公務員公然挑戰政府，集會反政府、批評警察。港區人代葉國謙認為，香港公務員感覺不到自己是國家幹部，他認為日後何謂「政治中立」都要釐清。

蔡子強分析，反修例運動期間，曾有公務員集體表態或示威，包括政務主任及行政主任，相信觸動中央神經，故提到要完善公務員管理制度。他說，以往問責官員基本上由特首決定免職，若日後由中央提出，令人擔憂，「是進一步介入及干預（管治）」，意味「兩制」空間愈來愈少。

（反修例風暴）