女子報案遭警輪姦 警稱調查結果不脗合

18歲女稱曾赴伊院終止懷孕

警方回應稱投訴警察課10月22日收到一名律師代表報案，指其當事人聲稱於9月27日在荃灣警署內被強姦，由於指控嚴重，警方隨即將個案交由新界南總區重案組調查；截至目前，報案人的指控內容與調查結果不脗合，警方會就指控繼續調查。對於網上流傳上述個案，醫管局稱不評論網上傳言，重申保障病人私隱。民權觀察促請政府以獨立調查方式，調查有關強姦指控。

本報從不同渠道獲悉，該名18歲女子早前到伊院求醫，發現懷孕。她其後指控在警署被4名警員輪姦，徵求法律意見後，由律師代表到投訴警察課投訴。警方派出重案組探員到律師樓為她錄取口供。

就指控繼續調查

消息：警申手令檢視醫療報告

據悉，該女子報稱自己在9月27日，途經荃灣警署門外時，被4名防暴警強行拉入警署，其間警員有按密碼進門，並在1樓一間設有單向反光鏡的認人房內將其輪姦和強迫口交。她又稱4警當時沒有戴安全套、無蒙面。

警方消息稱，經初步調查，包括翻看閉路電視，發現女子指稱事發日期前後數天，均不見她被拉入警署的情况；翻查她指稱事發前後數天荃灣警署的更表，該警署無防暴警員當更。警方消息再指出，荃灣警署1樓並無認人房，警署的門亦無密碼鎖。

本報再向另一名警員求證，該警員指荃灣警署的認人房在2樓，大門需拍委任證進入。警方消息說警方會繼續調查，包括女子是否報假案，案件列聲稱強姦。兩名獨立消息人士稱警方已向法庭申請手令，要求檢視女子的醫療報告，以求證她是否懷孕。本報翻查報道，9月27日（周五）沒有荃灣警民衝突的報道。

（反修例風暴）