張：未立23條加劇港獨 陳淑莊斥「火上加油」

劉兆佳：港府不做中央做

或納基本法附件三

民主派會議召集人、公民黨陳淑莊稱，現時本港局勢緊張，批評張曉明向港府施壓要求硬推23條，「唯恐天下不亂」，並認為政府仍未處理當下社會問題，若硬推23條只會令社會更撕裂。她亦說反修例運動與港獨無關，批評其說法「火上加油」。

張曉明表示，在特區建立健全維護國家安全的法律制度，完善相關執行機制，天經地義，也有實際需要，澳門已經完成23條立法，建立了維護國家安全委員會，並主動在立法會選舉法中增加「防獨」條款，但香港尚未完成第23條立法，也未設立相應執行機構。

林鄭月娥今年《施政報告》中沒有如前兩年般提及23條立法，她在上月記者會中表示目前暴亂未止，要做另一場富爭議工作的機會比較低。劉兆佳指出，有否政治能量是一回事，而國家安全的形勢愈來愈嚴峻，立法有迫切性；正常做法是希望特區政府盡快做，但中央不會完全依賴特首，若有國家安全的挑戰，中央可能會出手。他又稱，有內地學者曾說，中央給予特區自行立法的權力，但特區遲遲不做，中央可以收回權力。

葉國謙：23條清楚說明「自行立法」

港區人大代表、行政會議成員葉國謙表示，23條立法有需要和必須。至於為保護國家安全將全國性法律納入「附件三」用到香港，他則不認同是合適做法，因為23條清楚說明讓香港「自行立法」。被問到是否現屆政府要完成立法，葉稱政治能量是事在人為，作為特首要排除所有困難爭取去做。

（反修例風暴）