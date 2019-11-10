張曉明：中央用10權落實全面管治 劉兆佳：用權常態化 泛民：徹底破壞一國兩制

民主派會議召集人、公民黨議員陳淑莊認為，張曉明說法是表明中央對香港「有無邊際的權力」，批評做法是徹底破壞一國兩制。

張：不能以高度自治對抗中央權力

張曉明在文中重申，中央對香港特區有全面管治權，「不能以特區的高度自治權對抗中央的權力」。他闡述在憲法、基本法賦予中央的10項權力（見表），如：基本法解釋權的行使不應取決於某些人的主觀好惡，而應根據實際需要決定，「該解釋就解釋」；中央還可根據需要向特區作出新的授權。上述10項權力的行使都需要加以「制度化、規範化、程序化」。

稱特區三權須愛國者為主組成

在特區組織方面，張曉明強調政改要依「人大8．31決定」，行政、立法、司法機關必須以愛國者為主組成，並要健全特首對中央政府負責的制度，包括完善中央就基本法規定的有關事務對特首發出指令、特首向中央述職制度等制度。另外，張指出最近美國國會推動《香港人權與民主法案》，干預香港事務，為香港反對派和激進勢力提供保護傘，當局必須針鋒相對，與特區政府建立健全反干預協同機制，絕不能任由外部勢力為所欲為。

劉：或多向特首發指令

比釋法快不受法庭挑戰

劉兆佳說，中央因應香港過去的「一國兩制」的實踐和近期的大型動亂，決定要認真積極行使中央在基本法擁有的權力，而基本法現時只列明中央有何權力，但無提及行使過程有何準則，若未來不是偶爾行使，而是常態化，中央自然會將權力行使的過程變得有規可循。他稱，要留意「向特首發出指令權」，是維護國家安全的權力，將來可能會較多運用，因這是國家行為，不能受法庭挑戰，過去討論宣誓問題時，都有提過用指令權來褫奪議員資格，因為這手段比釋法快速。

對於張曉明稱，中央和特區也有責任在全面檢視憲法和基本法實施情况的基礎上，進一步完善相關制度和機制，「該制定的法律要制定，該修改的法律要修改，該廢除的法律要廢除」，劉兆佳稱中央未必立刻就有所指，既然要行使中央權力，凡不符基本法的法律，全國人大常委會都可以廢除。他又認為，中央與特首的「領導與被領導」關係進一步強化。

全國人大常委譚耀宗表示，張曉明所說四中全會的精神，有說過和用過，但現時要制度化。

蔡子強：

運動令中央感完善法制刻不容緩

中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強指出，四中全會是反修例運動後港澳問題的「階段總結」，而張曉明的言論是將中央對本港的全面管治權更具體化，「會收得更緊，將權力變得更仔細」。他說中央重視國家安全，運動或令中央有感完善法制刻不容緩，料未來會更快以各種方式落實。

明報記者

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

（反修例風暴）