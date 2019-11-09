稱非判決後才可特赦 陳文敏：觀念狹窄

陳文敏昨在港大出席「2019港大北大法律研究年會」，他在會後被問到有什麼方法可解決當下的社會風波。陳文敏稱短期而言，政府是不能避免要成立獨立調查委員會，稱市民想知道真相。他認為獨立調查委員會對衝突雙方都有好處，因雙方都有失誤，獨立調查可提供解決方法和建議。他又說，監警會應優先處理市民大眾關注的事件，如7．21元朗事件和8．31太子站事件等。陳文敏認為，現時市民抱怨警方濫權，例如執法時戴面罩，「叫所有執法的警員有個number（號碼）去識別有幾難？」

認為可停止雙方仇恨

陳文敏主動提到，單靠檢控無法解決當下問題，只會把磨心由警察轉向法庭，「特赦是另一個要思考的（方法）」。陳說，獨立調查是給予社會一個交代；但社會現時充滿仇恨，特赦是一個方法停止仇恨。他形容現時示威者和警隊堅持己見，「大家都講要公義，認為『明明示威犯法點解我要放他』，另一方覺得『明明警察打人點解要放』」，若各方繼續堅持己見，只會加深仇恨，「如果有一個特赦，是赦雙方，會令社會暫時撫平傷口」。

稱律政司有不起訴權

然而，政府和建制派都認為特赦會破壞法治，陳文敏反問「點會？」他說，如果政府認為必須待所有司法程序完成後才考慮是否特赦，是很「狹窄」的觀念。陳說《基本法》都有指出律政司有不起訴的權利，不一定要由特首行使特赦。他強調政府應以宏觀方式思考出路，「政府不讓步，市民點會停？」

有建制派早前曾經表明不認同全面特赦。基本法委員會委員、經民聯梁美芬曾說全面特赦有違法治，香港是法治社會，每人都要為自己的行為負責。特首林鄭月娥日前說，若當局不檢控、不追究因犯法而被逮捕或正被檢控的人，是違背法治，有關情况不會發生。

（反修例風暴）