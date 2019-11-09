議辦遭砸公帑助修 最多5萬實報實銷

明報記者

民政事務總署近日向區議員發出相關指引，稱津貼是實報實銷，須在今屆區議會任期屆滿前（即今年12月31日）使用，區議員須提交辦事處被破壞的警察報告或口供副本；如有使用營運開支償還款額購買辦事處保險，須在申領津貼時承諾向保險公司申領有關賠償，並將相關賠償款項全數退還政府。

民建聯區議員議辦被破壞7次

民建聯屯門區議員曾憲康的議員辦事處被破壞7次，他說政府措施「遲到好過冇到」，若在早期辦事處被破壞後知道有額外資源，他可提早預防，例如重新安裝在首次破壞中損毁的閉路電視。他又說，早前因擔心會否再被破壞，對花錢維修有猶豫，現在則可申請津貼。他說，區議員辦事處有些處於私人地方，有些則租用政府地方，兩者業主或會設下限制，阻礙安裝保安設備，希望政府除提供津貼外，亦主動梳理法律問題，助協調業主立案法團。

許智峯：現屆任期剩個半月

民主黨中西區議員許智峯認為措施有爭議，因破壞是刑事罪行，上庭後犯人會被要求賠償，議員亦可循民事索償，指引中沒處理「雙重補償」問題。他又質疑，政府付款維修會吸引人再次破壞，而政府只向區議員提供津貼，公眾觀感上不公道，因有商舖亦被破壞。

許智峯亦提到，現屆區議會任期尚有個半月，津貼或浪費公帑，因議員未必連任，即使連任都未必在同一位置再設辦事處。不過，他認為加強保安設備屬合理和無可厚非，他未決定是否用此津貼。

許智峯是區議會中環區候選人，對手有黃鐘蔚。曾憲康是友愛南候選人，對手是林健翔。

（反修例風暴）