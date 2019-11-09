6‧9遊行首控5人 官關注警員用AB代稱

5名被告依次為中大學生戴安（22歲）、電腦技術員溫鎮豪（29歲）、裝修工人吳浩榮（32歲）、中大學生陳均年（21歲）及社工丘子樂（32歲），首被告、第三至第五被告被控今年6月10日在立法會大樓公眾入口外，連同其他人非法集結；第五被告另被控同日同地襲擊警員A；次被告被指同日同地故意阻撓正當執行職務的警員，即高級督察B。

4人控集結 兩控襲警阻差辦公

據悉，6月9日遊行的不反對通知書至凌晨零時結束，5人於不反對通知書結束後15分鐘、即翌日約零時15分被捕。首被告及第四被告曾涉搬運及架設鐵馬，次被告涉拉警員手。

涉事警員於控罪書上以A（警員）及B（高級督察）代稱，裁判官林子勤就此查問控方原因，控方解釋稱有警員及其家人被「起底」。林官說，不希望法庭須就每宗案件頒下命令，控方續稱，律政司將於12月27日聆訊，稍後再決定審訊是否使用代號，又稱審訊文件仍會使用代號。

控方：下月聆訊定用代稱否

案件押後至明年1月3日再訊，讓辯方索取文件及法律意見。5人獲准以現金2000元保釋，不得進入立法會附近範圍，除首被告獲准離港兩星期往耶魯大學交流，不得離港。

【案件編號:ESCC2495/2019】

（反修例風暴）