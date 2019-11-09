高院延長起底禁制令 記協申採訪豁免獲准

官：為保傳媒監察角色

記協主席楊健興散庭後表示，歡迎法庭裁決，稱裁決肯定傳媒重要性，並強調記者只要從事合法新聞活動，將不受禁令影響。

政府一方陳辭指出，起底情况嚴重，除警員以外，其家人亦受影響，例如被恐嚇「聽日會綁你個仔」，情况已令警員或其家屬不敢發表意見或承認身分，構成寒蟬效應，因此有必要延長臨時禁制令。

政府：多假記者警易被公審記協批自相矛盾製寒蟬效應

政府一方反對禁制令豁免新聞活動，重申禁制令並非針對記者，解釋相關報道無可避免出現在公共領域，惡意者在報道刊登後短時間便起底。政府一方承認，新聞自由重要，但記者在不發布警員資料下，仍可如常工作，加上社會上出現不少「假記者」，警員資料不應在任何未獲其同意的情况下，被刊登及「公審」。

代表記協一方反駁，假記者不是記者，即使禁制令被修訂，假記者不會受保護，而且禁制令內容用字不清，難以介定何謂違反，更舉例法庭記者常常接觸警員資料，其報道及職責或會違反禁制令。記協一方又指出，政府一方自相矛盾，聲稱不針對記者卻規管新聞報道，反指政府才是造成寒蟬效應的一方。

法官高浩文認為，起底現象仍然嚴重，遂批准延長禁制令；對於記協申請，他認同傳媒在社會上確為監察社會的「看門狗」，不應過分審查報道致產生寒蟬效應。法官稱，平衡個人私隱及新聞自由後，裁定只要記者根據《個人資料（私隱）條例》第61條而作合法「新聞活動」，即可獲豁免在禁制令外。

定議過廣 刪「干擾」字眼

法官又寄語傳媒，行使新聞自由時要慎重考慮，強調發布公眾感興趣的內容不等於有關內容符合公眾利益。

另外，原禁制令中涉及「恐嚇、騷擾、威脅、煩擾或干擾任何警務人員、其配偶及／或其家庭成員」的段落，由於「干擾」一詞定義過於廣泛，因此刪去「干擾」二字。

明報記者

【案件編號：HCA1957/19】

（反修例風暴）