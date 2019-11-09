5月阻修例會議 7泛民議員被捕 警指違《立會權力條例》 涂謹申斥秋後算帳與民為敵

當日獲民主派承認的委員會主席民主黨涂謹申稱，泛民議員阻止政府修訂逃犯條例的惡法，加上百萬市民遊行後，最終令政府暫緩、撤回修例，惟現時政府秋後算帳拘捕阻惡法議員，即是與大多數市民為敵：「政府癲了，證明特首林鄭月娥說會反省錯誤全是謊言」。

朱凱迪昨寓所樓下被捕

林卓廷等6泛民預約拘捕

民主黨林卓廷向本報確認已收到警方通知，會被預約拘捕，警方指他5月11日的行為涉嫌違反《立法會權力及特權條例》第19（a）條。該條是指，凡任何人「襲擊、妨礙或騷擾任何前往或離開會議廳範圍，或在會議廳範圍內的任何議員，或藉武力或恐嚇嘗試強迫任何議員宣布贊成或反對立法會或任何委員會的待決動議或事項」，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁12個月。

林卓廷斥煽民憤圖取消區選

林卓廷表示，「警方現時拘捕多名反對送中惡法的議員是要谷爆民憤」，令社會衝突升溫，為取消區議會選舉製造藉口。街工梁耀忠和公民黨郭家麒表示，收到預約拘捕，他們將會在今晚7點赴灣仔警署預約拘捕。陳志全亦表示，於家中收到警察電話，預約拘捕。

區諾軒表示，昨晚有5名男性警員在他家門口打算拘捕，但他不在家，及後他收到電話預約拘捕，內容與觸犯《立法會（權力及特權）條例》第19條有關。

朱凱廸參選八鄉南選區，同區候選人包括徐卓然和黎永添。林卓廷參選石湖墟選區，同區候選人包括梁金成和孔永業。梁耀忠參選葵芳選區同區候選人包括林映惠和曾子麟。涂謹申參選奧運選區，同區候選人為李家軒。范國威參選西貢運亨，同區候選人包括劉志成、戴卓然、楊聰。

明報記者

（反修例風暴）