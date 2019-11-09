泛民議會默哀 建制議員離場

民建聯葛珮帆和梁志祥在內會開始後，會見傳媒講解該黨區議會選舉候選人和義工落區時遇襲情况。被問到為何沒有參與默哀，葛說對周離世感到心痛，但自己事先不知有默哀儀式，加上要準備向傳媒講解黨友遇襲信息，故未有參與。她表示，議會規矩不容許有默哀儀式，冀大家了解。梁亦稱不知有默哀儀式，加上有公務要處理而無參與。

立法會衛生事務委員會昨早開會時，工黨立法會議員張超雄提出希望利用他的一分鐘發言時間為周梓樂默哀，主席蔣麗芸慨嘆自己內心很難過，詢問其他委員意願後同意他默哀。在場建制派議員包括旅遊界姚思榮和保險界陳健波隨即離場；同為建制派的陳凱欣和官員並無離場，但亦無站立參與默哀。

教聯籲遠離暴力 教協促政府嚴查

另一方面，教聯會對於周梓樂離世表示難過及惋惜，並向其家人致以深切慰問。教聯會表示，目前社會局勢極不穩定，擔心更多師生身陷險境，呼籲年輕人保護自己，遠離街頭衝擊及暴力現場，以免造成無可挽回的傷害。教協亦發聲明表示，對周的離世感到十分悲痛，促請政府嚴肅調查事件，亦指過去數月的衝突和傷亡本可避免，但政府一直不肯正視社會衝突根源，促政府應立即處理警方濫權及濫暴問題，讓警民衝突得以停止，防止悲劇再度發生。

（反修例風暴）