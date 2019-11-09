中環「快閃」悼念 一度堵路

昨午12時許，大批人在遮打花園聚集，警員一度舉黃旗，在場者不滿，指罵警員是「殺人犯」，警員之後離開。市民隨後沿德輔道中遊行至中環街市附近，部分人持白花，亦有人低頭拭淚。

警員稱「我哋都好唔開心」 中環站帶走一人

遊行期間，一批人留在德輔道中與畢打街交界堵路，至下午3時許再有警員到場，開咪要求市民離開，稱市民已堵路兩小時，「都阻咗好耐啦，大家知唔知自己做緊咩啊其實」，又說雖然警方被指罵，仍盡量容忍，「知道大家好唔開心，我哋都好唔開心，希望大家睇清楚事實先」。

警員又指在場者未經批准集結，戴口罩會違反《禁蒙面法》。其間有警員進入港鐵中環站制服及帶走最少一人，引起市民不滿，其後有大批防暴警察到場。約4時，在場者大部分已回行人路，德輔道中和畢打街亦已通車。

至於銅鑼灣、觀塘、旺角及理工大學等昨午都有人「快閃」聚集，其後和平散去。

此外，有人號召世界各地港人於當地悼念周梓樂，澳洲悉尼有10多名港人到香港駐悉尼經濟貿易辦事處外悼念，他們在辦事處外放白花，又在牆上貼文宣，吸引外國人駐足觀看。

（反修例風暴）