畢業主禮台變追悼台 「我們代你走下去」 獻花始悉隊友亡 師兄淚崩

讚梓樂「好好人」 聽從教練沒怨言

科大電子及計算機工程應屆畢業生莊同學得知有科大生逝世，昨放工後回校參加追悼晚會，會後獻花時瞄見文宣的黑白照，赫然發現是昔日投球隊隊友Alex，在悼念會台下崩潰大哭，需在場的紅十字會心理支援人員安慰。他說與Alex相識一年，上次見面是9月，他回校找身為投球隊幹事的Alex取背囊。

莊說印象中的Alex「好好人」，又稱多數人玩投球皆不喜歡做防守位置，因做防守沒機會射波，雖然Alex私下說過想射波，且經常投中，但教練安排Alex做防守，Alex亦無怨言。他說Alex打波有天分，且修讀計算機科學及工程學系，屬於「讀書叻」的同學。

女同學淌淚：不相識但已當手足

同場另有一名女同學亦默默落淚，她說與周梓樂並不相識，但由於年紀相近，已當是手足，「手足傷了，都覺得痛，所以會哭」。

家住大角嘴的邱太放工後來追悼會，並一度落淚，她說周梓樂墮樓原因未明，「死得不明不白」，自己兒子與他年紀相若，因而感同身受。科大學生會臨時幹事會稱校方未能出席昨晚追悼會，稍後會舉辦官方悼念活動。

朱耀明牧師在悼念會領禱，表示周同學流下的汗和血、甚至將生命獻神，捍衛香港自由，並用無比勇敢面對強權與暴力。朱耀明說年輕人本有非常美好的日子，但為了社會和所有人，用生命捍衛自由，周同學生命雖短，但他所發出的光輝照亮了各人的心，啟迪及鼓勵了眾人，繼承他的勇氣和信念。

人群遊行至校長邸 校內店舖被毁

科大昨午取消畢業典禮後，學生自發將典禮場地佈置成周同學喪禮，多名黑衣人高叫「要求史維譴責警暴」，有市民及學生昨午1時持白花到場默哀5分鐘。人群高呼「要求史維，譴責警暴」、「科大人，反抗」，遊行至史維住處後開傘陣，後傳出玻璃碎裂聲，數面玻璃窗被打破、大門被塗鴉、門鎖被擠膠水。及後有人破壞美心集團經營的飯堂、星巴克及中銀。

科大物理系四年級黃同學到場摺紙鶴，他稱與周梓樂是小學同學，曾同班一年，印象中周是「讀書叻」、勤力的學生。他早上得知周同學的死訊十分震驚，認為其墮樓事件有疑點，冀校方可徹查。

明報記者

（反修例風暴）