領展再發8片 事發後另一人跨矮牆險墮樓

8新片未見周墮樓

警方稱，周梓樂是在4日凌晨1時02分由停車場2樓走上3樓，領展於周三公開片段顯示，當時一名身穿黑衣短褲的人從2樓走上3樓，朝周梓樂墮樓位置走去；領展昨晚再公布8段片段，來自停車場3樓C32及C33兩個閉路電視鏡頭，各佔4段，拍攝時間由3日晚11時30分至4日凌晨2時。

該兩鏡頭距離墮樓位置至少數十米，皆未有拍到事發一刻。片段顯示，在周墮樓前，有多名穿黑衣或白衣的市民曾在3樓徘徊，其中一人曾行到矮牆前以手撐起身體向外張望。在事發約1分鐘後，兩個鏡頭均攝得兩名消防員經過，其間見不到3樓有警員或濃煙。

C32攝錄機拍到，於4日凌晨近2時，即事發後約1小時，一名白衣男子在3樓出現，他邊走邊講電話，並嘗試跨過矮牆，險跌落2樓，但他及時180度轉身捉緊牆邊，慢慢爬回3樓。

領展昨表示基於公眾關注事件，破例公布更多片段，強調不會編輯片段。

（反修例風暴）