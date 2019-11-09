遭警阻路白車 消防：非處理周梓樂

梁國禮稱，消防處於事發時段，在尚德邨及廣明苑共接獲5宗求助個案，其中A492救護車於凌晨1時02分接報前往廣明苑廣盈閣處理一宗氣促腰痛個案，途中於1時10分到達唐俊街及唐明街交界、尚德邨入口時，有市民向救護車主管求助指有人受傷，A492救護員即向消防中心通報，中心其後派出A346救護車增援，接手處理A492原先需處理的氣促腰痛個案。

稱處理周白車受巴士等所阻

他續稱，A346前往目的地途中，於1時23分到達唐俊街及唐明街交界，遇上大批警員及警車集結，警員正向廣明苑唐明街方向施放催淚彈，有警車停於救護車前，救護車主管評估現場環境安全後，才前往廣隆閣處理個案。

至於處理周的A344救護車，則於凌晨1時11分被調派前往救援，該車經寶順路入唐明街後，發現有雙層巴士及私家車等阻塞，需經另一路徑前往現場，最終救護員於1時30分到達周的位置，並於1時41分將周送院，至1時59分抵達伊利沙伯醫院急症室。梁稱，該車救護員並沒有與現場警務人員接觸。

（反修例風暴）