周梓樂凌晨1時最後上線

零時46分發出短訊

根據警方昨日發布的資料，周梓樂當日零時38分至零時49分，身處尚德邨停車場內二樓；而於1時正，他則身處尚德邨停車場與富康花園之間的天橋上，向停車場折返，至1時05分被發現受傷倒地（見圖）。

兩名周梓樂的朋友向端傳媒展示手機通訊軟件，顯示周的手機「last seen Mon at 01:00」，即周一凌晨1時正最後上線，而第3名朋友亦確認這一時間。朋友「子靜（化名）」表示，案發當晚一直與周在Telegram上保持聯絡，直到凌晨零時46分。

子靜於11月3日晚上11時許回家途中經過將軍澳Popcorn商場外的行人路，與其他途人一起被防暴警察驅趕，子靜並於社交媒體上提及自己情况；周梓樂看到後，在Telegram向其發出「Safe?（安全嗎？）」、「以為你中椒」的短訊，並於凌晨零時08分發出「攞咗枝（支）水落黎（嚟）」。

至凌晨零時30分，周梓樂向朋友先後發送「黑旗」、「橙旗」兩個短訊；零時46分，周再向朋友發送一張照片，照片中見到唐俊街的十字路口有防暴警察佈防，畫面中沒有催淚煙。其後兩人未再有任何對話，惟這亦不能排除周梓樂在零時46分後有向其他人發短訊。

（反修例風暴）