質疑「警查自己」 議員促死因庭邀海外警查

警方表示召開死因庭後，將有更多證據在庭上披露，惟在場記者連番質疑警方是「自己人查自己人」，東九龍總區刑事總部警司（行動）胡家欣說，自己是今次死因調查的主管，會「主動真誠」交代事件，強調現階段是調查死因，並非調查警察，惟若在過程中發現警方需負責任，必會如實向死因裁判官匯報。

警：現階段查死因 非查警

民主黨立法會議員涂謹申憶述，回歸前的立法局在1996年討論改革《死因裁判官條例》時，條例草案委員會曾提出修訂，讓死因裁判官有權施加額外措施，以保障死因調查的公正。他說，目前社會對警方的單方面調查信心極低，警方更是被嫌疑的對象，希望死因裁判官運用有關權力，例如邀請或聘請海外警隊接手調查死因案件。

民陣表示，周的死亡原因仍有待查證，特別是發生地點與警察行動的關係，以及被拖延救援的爭議，都必須查個水落石出。國際特赦組織香港分會總幹事譚萬基稱，政府必要全面調查周的死亡事件，包括警方涉阻礙救護車到場的指控，並且促請政府同時獨立調查警方使用過分武力的情况。民權觀察亦要求政府就事件作獨立調查，並呼籲死因庭盡快展開研訊。

涂謹申為油尖旺區議會奧運選區候選人，同區候選人為李家軒。

（反修例風暴）