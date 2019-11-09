警認兩入停車場 稱周無接觸警察 稱沒派喬裝便衣警 不清楚有否休班警在場

指周獨自正常速度行走

警方昨公布周梓樂墮樓前的移動途徑，強調他由離開居所到停車場都是獨自一人，以正常速度行走，並非網上流傳遭警員追趕，甚至被警員推下樓，強調絕無其事。

警方表示，案發後擴闊調查範圍及時間軸，包括附近商場的閉路電視、私家車的行車紀錄儀等，並從該等紀錄重組周梓樂墮樓前的經過。警方周二（5日）首次交代周梓樂墮樓事件時，稱警員只在4日凌晨進入停車場一次。東九龍總區刑事總部警司（行動）胡家欣昨稱，於3日晚上11時06分，有15名警員經唐明街樓梯進入尚德邨停車場，擬處理滋擾事件，逗留十多分鐘後他們在同一樓梯離開，並無警員留在停車場內。

胡表示，確認3日當晚11時54分，周獨自離開居所，至4日凌晨零時23分，有人在附近堵路，周於凌晨零時26分步行進入尚德邨停車場，而由零時26分至1時，警方掌握的片段斷斷續續見到周獨自在停車場內徘徊，當時他以正常速度徘徊，並有使用手機，且無與其他人有身體接觸。

在零時41分警方施放催淚彈，消防則於零時55分接報警鐘鳴響而進入停車場。至凌晨1時，屋苑閉路電視顯示，周經天橋步行往富康花園，1分鐘後經天橋折返停車場；1時02分他獨自在停車場2樓經斜路步行到3樓。至1時05分，消防獲市民通知有人從高處墮下，及後發現周倒臥停車場2樓地上。

為日前「資訊欠準」「唔好意思」

東九龍總區高級警司（行動）傅逸婷對警方日前發放的資訊未夠準確，表示「唔好意思」，稱明白事件受關注，東九龍警區亦一直跟進事件，務求以最快時間向公眾發布手頭上的資料。她說已翻查更多閉路電視及行車記錄儀，並將時間軸拉長，才發現警員於3日晚上亦曾到停車場巡邏；又指警方在事發後48小時內交代已掌握的資訊，「希望大家都欣賞我們的努力」。她說昨日再開記者會是為公布更多資訊，澄清混淆的資料。

傅會見記者時一度哽咽，承諾警方會深入調查事件，並建議召開死因庭，屆時更多證據在庭上披露。至於警方是否需為事件負責，她稱事件是「悲劇」，「不要鬧到好似大家都好不滿、好嘈吵的環境」，籲社會給周梓樂的家人、朋友及公眾有安靜時間思考事件如何發生，強調警方會公平公正調查。胡家欣稱，根據警方截至目前的調查顯示，於3日至4日，警方都沒派出喬裝警員或便衣警到將軍澳區，但不清楚是否有休班警在場，「因為休班警員毋須向我們報告他當時在哪個地方」。

指被推網片兩人衣著與周不同

至於有網上片段顯示，事發當晚停車場內疑有一名黑衣人，從後推着另一人向前行，胡指片中兩人衣著都與周梓樂不同，而其中一人只是「仆一仆」，認為兩人都不是警員。

明報記者

（反修例風暴）