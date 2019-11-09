多區悼念變衝突 油麻地警開實彈槍

警方昨稱「暴徒」在多區設路障，嚴重影響交通，有「暴徒」在旺角彌敦道向警方擲磚和硬物。有「暴徒」大肆破壞商舖和公共設施，嚴重破壞社會安寧，更有「暴徒」向天水圍警署擲汽油彈。

尚德停車場人龍獻花 哭聲不絕

昨晚7時許，逾百人到尚德邨停車場悼念周梓樂，停車場封閉一條通往2樓的斜路，讓市民悼念。不少人在周梓樂墮樓位置擺放鮮花、點蠟燭，獻花人龍貫穿整層停車場，停車場欄杆和牆壁貼滿紙鶴和寫上市民心聲的告示貼，亦有人向在場者派發黑絲帶，眾人神情凝重，哭泣聲不絕於耳。

晚上8時，悼念者愈來愈多，獻花的人打蛇餅，由停車場延伸至毗鄰的尚德廣場。有市民在停車場內車輛擋風玻璃放單張，呼籲提供事發當晚的行車記錄儀片段。部分行經尚德停車場的車輛亦在晚上8時響咹示意。

同一時間，中環、銅鑼灣、旺角、尖沙嘴、黃埔、沙田、屯門、杏花邨等多區，分別有數以百計、甚至千計市民悼念周梓樂。

晚上9時後，多區有人堵路，在旺角，大批人走出彌敦道，有人拆毁一個電話亭，其間懷疑電纜爆出火光；有人走上港鐵站頂，拆毁港鐵標誌；亦有人在多個路障處縱火。晚上約10時，有目擊者稱有警員在油麻地開實彈槍，記者趕到場，發現地面上遺留一個彈殼。

警方消息稱，一名便衣探員在油麻地被約50至60人包圍及擲石，向天開一槍實彈示警。不過，有目擊者稱，事發時防暴警沿彌敦道推進，10多人向警察擲物，其間聽到一下槍聲，當時警察的槍是水平指向人群。

荃灣亦有人聚集，警方晚上約9時45分接報有人擲汽油彈入荃灣裁判法院；港鐵亦稱，有人在營運中的荃灣站大堂擲汽油彈。大批防暴警到場，與在場市民對峙，隨後在大河道一帶發射多枚催淚彈驅散。

將軍澳電箱起火爆炸停電 荃灣站被擲燃燒彈

至於墮樓事件發生的將軍澳，晚上10時後有人堵路，數十名全副裝備的黑衣人在唐明街爭執，為是否設路障爭持不下，有人認為昨晚要悼念，不要搞事。數分鐘後，黑衣人用膠箱、欄杆、保鮮紙等，在寶康路與唐明街交界設路障，之後退回唐明街與唐俊街十字路口，該路口有近百人聚集。其後附近有電箱起火，傳出多下爆炸聲，附近一帶停電，路燈全熄。

將軍澳及旺角聚集的人潮至今日凌晨零時仍未散去，警方發射催淚彈驅散。

鏡頭拍屯門警 有人叫「今日開香檳慶祝」

屯門昨晚亦爆發衝突，防暴警帶走多人，部分疑未成年。另外據有線直播，當時鏡頭影着警察，有人大叫「曱甴」，也有人叫「過來報仇」、「今日開香檳慶祝」。此外，西灣河、銅鑼灣、沙田、元朗一帶昨晚均有人設路障或警民衝突。醫管局表示，截至今凌晨零時，有一名男傷者送往威爾斯親王醫院急症室，情况穩定。

（反修例風暴）