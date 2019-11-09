周梓樂不治 史維促獨立調查 稱片段見警車阻白車 倘無合理解釋會憤慨

警稱痛心難過 倡開死因庭

東九龍總區刑事總部警司胡家欣昨表示，警方與香港市民一樣心情沉重、痛心及難過，她承諾深入調查事件，並建議開死因庭，將報告交死因裁判官決定，若開死因庭，所有調查資料會在庭上公開披露（見另稿）。周梓樂死訊觸發多區悼念，終演變成衝突。

事發周一凌晨約1時，當時將軍澳有示威活動，科大計算機科學及工程學系二年級生周梓樂被發現在尚德邨停車場墮樓，頭部重創命危，送入伊利沙伯醫院後因急性腦出血，約14小時內接受兩次腦部手術，清除左右腦的血塊及移除部分右顳葉，但兩度嘗試以引流術減腦壓不果。周留院期間嚴重昏迷，腦幹受壓、右腦缺血及瞳孔放大等，靠3倍劑量強心藥及呼吸機等維持生命。

醫護做一小時心肺復蘇等家屬趕至

據悉，周梓樂前日顱內壓急升1.5倍，至昨晨鉀含量升高，心臟驟停，約6時23分起接受心肺復蘇術搶救，其間醫護為等候正趕赴醫院道別的家人，做了逾一小時心肺復蘇仍未放棄，最終家屬不忍周受苦，7時半忍痛叫停搶救。家屬在醫院職員陪同下，親手推周的遺體入殮房，其間揮手道別：「再見啦。」伊院發言人回覆稱，對病人離世深表難過，向死者家屬致深切慰問，並將個案交死因裁判官跟進。

史維打斷畢業禮默哀拭淚

加快頒授學位趕見家屬

醫院證實周梓樂不治時，他就讀的科大正舉行畢業禮，其間有人拿手機給校長史維，他中途站起來打斷典禮，表示剛證實周梓樂逝世的消息，並請大家起立默哀懷念他。默哀期間，史維拿出手巾拭淚。典禮繼續數分鐘，史維再次打斷儀式，表示因應事態發展，他希望加快頒授學位，讓他能快點見周的家屬。司儀叫畢業生在台下站立接受學位，不用逐一上台，史維加速完成程序，提早離開科大，典禮改由首席副校長倪明選繼續主持。據悉，史維昨在醫院以外地方見周梓樂家屬。

設平台讓大眾提供資料助查

史維昨午向教職員及學生發電郵，稱永遠懷念梓樂，形容梓樂勤奮且樂於助人，在校內積極參與投球隊（netball）。科大向周的家人致以深切慰問，將協助其家屬渡過難關。史維在信中要求徹底及獨立調查事件，因校方看到片段顯示警車阻擋救護車，救護員要徒步到場，令救援耽誤20分鐘。他要求各方面特別是警方交代關乎人命的救援行動受阻的原因，若無合理原因，校方將感到憤慨（outrage）；校方已成立平台，讓各界提供資料以助獨立調查。

科大亦發聲明，對周梓樂不幸離世深感沉痛，向他的家人致以最深切慰問，校方將陪伴他們度過這悲痛時刻，大學會為有需要學生提供心理輔導。科技大學學生會幹事會臨時會長黎煒進在醫院表示，周的離世「對科大人來說是極不開心的消息」，盼校長幫助設法找出周同學出事原因和追究救護車被阻原因，以及譴責暴力。

有科大畢業生形容畢業禮氣氛沉重，另有市民昨得悉周死訊後到伊院寫便條祝周梓樂安息，並稱港人永遠不會忘記他。

明報記者

（反修例風暴）

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