選管查監票代理人投訴逾年 起訴期已過

起訴期效半年 選管會調查後確認或涉違例

選管會回覆本報查詢時說，在選舉期間通常會收到大量投訴，由於每項投訴須詳細調查，故可能需要一些時間完成所有投訴的調查；而每項投訴所需要的處理時間，亦要視乎個案性質和複雜程度等。選舉觀察計劃成員黎恩灝表示，選管會需增加投訴機制的透明度，並公布處理投訴的機制是如何運作，否則難予公眾信心。

3．11補選 票站主任被指泄選民意向

陳小姐向本報稱當日投票站內有不少涉違反《選舉管理委員會（選舉程序）（立法會）規例》的情况，包括一名婆婆進入票站後，向票站主任稱「唔知要投咩人」，但票站主任未有依規例先擱置該選民的投票，反而讓該選民在票站外的家人進入站內，與選民討論投票意向。陳小姐說，她當時立即向票站主任查詢擱置選民投票程序，票站主任卻向她透露選民的投票意向，稱選民是投1號姚松炎。陳小姐遂向選管會投訴。

選管會花了1年3個月完成調查後回覆陳小姐，指票站主任透露選民投票意向「做法並不恰當」，可能涉及違反《選舉規例》中列明的保密條文。

警月初回覆已無法檢控

陳小姐同意把個案轉交警方，亦曾赴警署落口供。然而，警方本月初回覆她指有關投訴所觸犯的法例，其起訴期效為6個月內，因此已無法採取檢控行動。

事主斥變相無從追究違規

陳小姐批評，選管會調查時間漫長，變相即使有人違規，都無從追究。姚松炎認為選管會應訂立服務承諾，列明在特定時間內要完成調查，否則就會如上述個案一樣無法檢控。區議會選舉將至，陳小姐建議，監察投票代理人在投票當日要仔細記錄票站內所有疑似違規事情，以便日後跟進，並要即場要求票站主任跟進和投訴。