港大內地生扮記者藏警棍判囚6周

認帶棍自衛 警誡下稱「扮記者較安全」

裁判官判刑時引述，辯方稱認罪的被告陳子謀（24歲）攜帶警棍自衛，說法與案情脗合，控方亦無反駁，更無證據指他有參與暴動。裁判官稱，被告單純管有警棍，無使用或展示，雖然被告獲建議進入勞教中心，但裁判官認為勞教中心刑期長。

裁判官進一步稱，控罪屬《公安條例》之內，法庭別無選擇判處被告即時監禁，終判他入獄6星期。

控方案情指稱，警方當晚在上環信德中心外向被告搜身，發現其皮帶掛着最長78厘米、最短30厘米的伸縮棍。被告警誡下稱害怕受襲，故在深圳購買伸縮棍，穿反光衣是因為「扮記者裝扮」較安全。

另外，侍應容志強（29歲）被指於9月6日涉持棍破壞港鐵旺角站6部入閘機、8部售票機等價值約22萬元的設施，早前被捕及起訴一項刑事損壞罪名，他昨再到西九龍裁判法院提堂。

侍應保釋中涉私了咬耳漢 須還押

控方指出，容涉在本周日（3日）保釋期間於太古城集會中，揮伸縮棍「私了」咬甩區議員趙家賢左耳的中年漢，至少向對方頭部施襲兩次。裁判官聽畢控辯雙方陳辭決定拒絕他的保釋申請，下令他還押至12月15日再訊。

【案件編號：WKCC 3440、3648/19】

（反修例風暴）