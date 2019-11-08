小隊曾中胡椒球催淚彈：難免恐懼堅持助人 隊友受傷心生悔疚

中學教學助理Alvin、註冊護士Harris與阿君，與其他義務急救員今年8月組隊，在反修例示威參與救援。3人早於6月與阿仁在Telegram相識，一直以個人名義參與的阿仁上月初才加入小隊。

協調小隊分工的Harris一直將「手足安全」放在首位，然而情况愈趨凶險，警察武力升級，屢次無理對待前線急救員。有隊員曾在驅散行動中遭防暴警的胡椒球射中，以致阿仁受傷，都使協調分工的Harris歉疚。有隊友中彈後，他一度心生恐懼，不敢站近警察防線，慢慢才調整心態，「每個人仍想出來，所以我會繼續堅持下去」。

Alvin曾被胡椒球射中，催淚彈也曾擊中腳部。槍林彈雨下，他說壓力愈來愈大，「點解會堅持？因見太多街坊好無辜，警方過分使用武力，傷害到途人同小朋友」。

隊友眼中阿仁：年紀雖小冷靜沉穩

在3人眼中，阿仁年紀雖小，卻冷靜沉穩。阿君說他總攜帶足夠保護裝備，即使水炮車出動，亦懂得躲避，沒料今次阿仁遭催淚彈重創。3人期盼阿仁早日歸隊，也會陪伴他尋回公道。

（反修例風暴）