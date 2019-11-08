催淚彈掉入衫噴射燃燒 或投訴索償 燒傷背FA：極痛失感覺

洗傷口前吃6粒止痛藥

不願披露名字的阿仁（化名）現仍留醫，背部三級及二級燒傷，事發時弄走催淚彈的左手手指亦二級燒傷，昨接受首次植皮手術。每日清洗傷口或洗澡前，他先要吃5至6粒止痛藥，才抵得住痛楚。

現場只剩街坊救護 警仍射彈

忍住高溫弄走彈頭 手指燒傷

當晚銅鑼灣富明街電車站一帶示威者已散，防暴警差不多撤退，電車站僅剩記者與急救員，行人路有沒戴裝備的街坊。穿白衣、十字背心的義務急救員阿仁已卸防備，沒戴防毒面罩。詎料防暴警突放催淚彈，在阿仁頭頂爆開，其中一顆彈頭掉進其衣服與背部之間，灼熱的彈頭不斷噴射背部，持續10多秒，感覺卻很漫長，「好痛好痛，是好恐怖的那種痛」。他跌倒在地，不斷叫嚷，左手手指忍着高溫將彈頭取出，丟在地上。

站在阿仁後方5至6步，是阿仁的急救員隊友Harris。煙霧瀰漫之際，3至4人倒地，Harris走入白霧救人，到另一處治理。後來他點算隊員，才驚覺獨欠阿仁，有隊員於沿途拾得阿仁的頭盔與手機，深感徬徨，恐怕他被捕。

Harris疾步折返電車站，卻不見阿仁，後來始知他是倒地其中一人。另一隊友Alvin登上救護車陪阿仁送院，沿途阿仁清醒，極痛的背已漸失感覺。

反修例運動初期，阿仁隨聖約翰救傷隊執勤，但警方後來常不批出不反對通知書，他愈來愈少出勤，前線傷者卻愈來愈多，於是他以個人名義參與救援，後來加入Harris的小隊（另見稿）。

7．21後放棄當警察 盼投身救護

奔走前線，阿仁曾遭防暴警用槍指，也被水炮車的顏色水射中。6月一幕幕警察濫暴畫面，如瞄頭部方向發射橡膠子彈，令他無法忘卻。他自幼立志當警察，有感警察能助人，這場運動打破想像，7．21事件令他決心不當警察，「真正覺得警察保護不到市民」。他盼日後投身救護行業，實踐助人的初衷。

背部縱然嚴重燒傷，但阿仁沒帶仇恨，「只會議事論事」，「不會話去到好激進，去罵人或要追究所有人（警察）， 我只是想取回自己應有的公道」。他批評警方不合理，當時毋須放催淚彈，冀追究涉事警員。

沒帶仇恨 批警不合理：當時毋須放煙

他感激樹仁大學與各方支援，現專注康復。協助阿仁的民主黨立法會議員鄺俊宇形容事件是警號，批評警方不恰當發射催淚彈。短期難返戰場，阿仁也不諱言怕再受傷，「驚就個個一定驚，但大家一定會做自己認為正確的事」，「未來有人如需要幫助，我會繼續出來」。

明報記者 陳柔雅

（反修例風暴）