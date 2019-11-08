fb傳警方角度片 議員質疑涉泄密

有人於9月24日在facebook「香港行動 HKAT」群組上載兩條片，當中部分片段在同日警方發放的「魔法？其實犯法！」影片中出現。共長33秒的兩條片中，有人向灣仔站內的防暴警擲汽油彈，站內有警察和消防員，沒有記者。影片左方一度出現攝錄機連腳架，攝錄機繫有「EU HKI」匙扣。

另外，葉姓自由工作記者上周一於警方記者會發起杯葛行動，她事後於網上表示，警察公共關係科人員曾拍攝其記者證，該照片其後於網上流傳。警察公共關係科總警司謝振中曾在記者會回應稱，拍攝時有多名記者在附近，不肯定他們有否拍攝，警方未收到記者資料被泄報告，歡迎報警。

涂謹申促警主動查

涂謹申表示，於社交網流傳影片或涉泄露警方行動機密，相當可疑，促警方主動調查。他呼籲懷疑被警方泄露記者證資料的記者蒐證據，向警方及個人資料私隱專員公署投訴，若屬實，由於警方非將個人資料用於執法用途，不獲條例豁免。

據《警察通例》第6及19章，除非取得資料當事人同意，以及基於收集資料原本目的等，否則警員不得用或轉移在執行公務所收集個人資料； 所有以電子或硬複本形式儲存保密資料或數據（例如個人資料）必須視為可能屬敏感資料，並須採取措施以防遺失、被擅自取用或泄露。

（反修例風暴）