影片揭警周日深夜已在尚德車場

警方本周二聲稱在11月4日凌晨1時05分，才有警員首度進入停車場驅散示威者。惟《眾新聞》昨獲得一段行車記錄儀片段顯示，近20名防暴警員於11月3日晚上11時28分，從尚德停車場往唐明街方向的樓梯出入口分兩批步出，再橫過馬路，走向停泊於路邊的警車。當時防暴警員配備盾牌、警棍等裝備，部分人手持長槍。

車cam有線直播均見 警未回覆

另外，根據有線電視的直播片段，數名佩帶頭盔的警員約於3日晚上約11時40分已逗留在尚德停車場2樓位置，觀察地面情况，至4日零時08分左右，有黑衣人在地面拿起鐵欄，當時2樓有警員一度舉長槍，瞄向遠處聚集的人群；而至零時14分左右，拍攝到有人以激光筆照射2樓數名警員。有關的行車記錄儀及新聞直播片段，均與警方稱警員在1時05分才進入尚德停車場說法有出入。

警方至本報昨晚截稿之時未有回覆。

周梓樂顱內壓曾飈1.5倍

至於周梓樂的傷勢，據本報了解，周的顱內壓昨曾急升1.5倍，靠3倍劑量的強心藥及呼吸機等維持生命。周的父母昨在病房守候，中學校長到場探望。

有人在病房外摺紙鶴及送鮮花，有伊院員工送上慰問卡，寫有「周同學加油」及「煲底見」等字句。昨晚亦有人在新城市廣場合唱為周梓樂祈禱。

（反修例風暴）