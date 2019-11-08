科大畢業禮 黑衣人衝上台揮旗

第一輪畢業生在上午10時入場，典禮於10時半開始。有近40名畢業生戴上口罩、高舉手掌或拒絕向校長史維鞠躬。典禮完結後，有學生聚集在「火雞」廣場旁，不時高叫「科大豬醒啦！」、「光復科大，史維革職」等口號。他們其後到教學大樓貼文宣，後約過百人在校園內遊行，從吳家瑋學術廊往賽馬會大堂走，其間用噴漆在牆上寫「Free HK」、「周同學加油」等，為命危科大生周梓樂打氣。

有家長批破壞 有稱諒解

下午場畢業典禮開始前，同一批黑衣學生欲從吳家瑋學術廊進入賽馬會大堂，被保安阻止，及後雙方妥協，同學在賽馬會大堂一旁集會20分鐘後離去。其後黑衣人再次在典禮預備開始時衝入大堂。學生兩次成功衝上大台，第一次為畢業生入場期間，黑衣學生上台舉旗並叫口號；第二次在播國歌時，小部分學生再持「光復香港」旗幟上台，擾攘約3分鐘後下台。其後學生繼續在大堂附近逗留，每當看到有畢業生戴口罩上台都會歡呼，典禮後又高唱《願榮光歸香港》，典禮約於晚上6時完結。

參加兒子畢業典禮的李先生不認同黑衣人打擾畢業典禮，指兒子辛苦讀書4年，為的就是畢業典禮一天，不理解為何有人選擇破壞這天。

見證女兒畢業的曾氏夫婦則表示理解，在畢業禮示威才能引人注意，又感謝這群學生有勇氣站出來為香港發聲。曾先生又稱，畢業典禮並沒有受影響，他亦替受傷周同學父母感痛心。

應屆畢業生何同學亦表示理解，畢業典禮仍流暢進行，認為行動無問題。

學生：無意妨礙 惟日常難見校長

參加今天示威的三年級生阿新（化名）表示，學校自6月至今無明確取態，面對有同學受傷或無理被捕亦無譴責警方，「一個校長不應該這樣」。她又說，理解或有家長不滿，但強調學生並非想阻止畢業禮進行，而是日常根本無機會見到史維，迫於無奈才於畢業禮發聲。

（反修例風暴）