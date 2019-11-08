致辭未按稿 段崇智籲互相尊重勿只看今天

致辭環節獲掌聲

段崇智早前發公開信撐學生，典禮進入校長致辭環節時，台下有學生拍掌及歡呼。段崇智表示，每個人都是社群一分子，社群有不同的人、不同價值，社群建基於互相尊重及理解，當人生走到終點時，意義在於為社群做了什麼。他又稱，生活是持續的，今天是明天的昨天，也是昨天的明天，寄語學生不要只着眼於今天，不要被今天的失敗嚇怕、不要因今天的成功自滿。他最後引用哲學家、人道主義者史懷哲的說話，快樂才是成功關鍵，如果你喜歡自己做的事就會成功。

段崇智原定講稿則提到，社會的深層次問題引發了對立及矛盾、不信任和衝突，放眼全球會發現各地正面對類似問題。他認為，學生身處這困境須更主動深入了解及認識過去、現在和未來，認知自己在歷史長河中身處位置，亦應堅守及忠於核心價值，對理想保持熱情。

他希望，學生不要忘記身處多元文化的社會，必須珍惜和保護言論自由，尊重他人表達己見的權利。他亦引用終審法院首席法官馬道立最近的說話，「今天的學生要成為明日的領袖，他們必須擁有植根於包容、尊重、妥協的社群意識，而我們亦應一樣」。

（反修例風暴）