典禮前內地男舉刀 奏國歌畢業生喊口號 中大腰斬畢業禮 學生愕然

中大事後表示，因昨日校園出現特殊情况，有不同意見者表達意見時口角，校園被大量塗鴉，以及典禮期間受騷擾，因此大學在頒發所有學位後，決定即時終止典禮，當時所有學院學生畢業程序已完成。

學生遊行中亮刀 內地男及後被捕

一批中大畢業生昨於畢業禮前由港鐵大學站出發遊行，不少參加者戴上口罩或面具，手持標語及高叫「五大訴求，缺一不可」等口號。到達烽火台後，學生唱出《願榮光歸香港》及叫口號期間，一名操普通話男子持刀指向他們及唱國歌。在場記者查問他為何持刀，該男子把刀放在地下，表示前日科技大學有內地生被毆打，他擔心一旦被攻擊無法反抗，又稱只是把刀「亮出來」。他之後被保安帶走，在烽火台的學生未有理會他，其間無人攻擊他。

中大指出，保安人員接報後即時介入分隔雙方，並帶走該人及報警處理，但未有交代該男子是否中大學生。警方表示，昨日以涉嫌藏有攻擊性武器拘捕20歲內地男子李╳石，李持有一把長20厘米水果刀。

校長：「不尊重行為」影響典禮 深感遺憾

畢業禮奏國歌時，有畢業生背向台，舉起標語及叫「光復香港，時代革命」口號。校長段崇智以英語致辭時表示，前日晚上及昨晨部分發生不尊重行為，導致部分校園設施損壞，亦影響典禮，他代表中大表示深感遺憾（deep regret）。段崇智亦放棄原來長篇的講稿，希望直接向畢業生說出心底話（見另稿）。

畢業生：場面受控 不解提早結束

典禮約半小時，大會提早宣布結束。原定頒發的教學及研究獎、畢業生錄像分享等未有完成。段崇智離去時，未有回應任何提問。有學生留在會場內高舉標語及叫口號。畢業生陳同學對典禮腰斬感愕然，「頒頒下說有特別情况，要腰斬，大家都不知道發生什麼事」。她認為，當時場面受控，沒有影響典禮正常進行，不知為何提早結束。

明報記者

（反修例風暴）