青年落街用膳遭打穿頭 父撐警變撐子

上月13日有網民發起18區示威，天水圍有零星衝突，17歲中六生何同學說當晚9時許，三兄弟到頌富商場晚餐，附近天瑞路有路障，何說當時兄弟上廁所，他獨自在行人路等候，豈料大批防暴警清場，他被警員膝壓在地，頭中棍6至7次。何稱當時穿黑衫，因感冒戴口罩。

右掌骨折頭縫針 稱一小時後方獲送院

何引述警員稱他涉非法集結，被帶上警車時頭部不斷流血，10時抵達警署；其傷勢仍未獲治理。在警署近一句鐘，何稱曾聞白衫警向同僚稱「要處理『曱甴紙』」，有警員遞上被捕通知書，簽妥後才有救護員為他包紮並送院，上白車時已為晚上11時。

據何同學提供的醫療紀錄，其右掌骨折，要打石膏，頭需縫兩針。何父稱兒子14日凌晨由天水圍醫院轉送屯門醫院，留院扣查48小時後獲「無條件釋放」。警方則稱13日晚在天瑞路拘捕7男2女，15至25歲，涉非法集結，7人獲准保釋，須於本月上旬向警方報到；另1男1女拒保候查，暫獲釋放，警方保留檢控權。警方未正面回應何同學事件，稱不會阻礙任何人治療。

扣查48小時後無條件釋放

「打在兒身痛在父心。」何父稱13日晚見三子外出僅兩子返已心知不妙，致電警署確認兒子被捕，在警署及醫院奔走一晚未眠，再見兒子時未問事件前因後果，第一句說「不用怕，我撐你！」何父說起初對7‧21元朗襲擊感自己不知內情而中立，到8‧31太子站有警員在車廂朝市民揮棍感「有冇搞錯？」直到兒子「身受其害」，他上網看直播，對催淚彈「放題」、警向示威者頭部揮棍感憤怒。

何父稱不贊成示威者「裝修」，亦認同警方執法，惟「毋須用咁高武力」，他盼蒐集「警暴」片段投訴警察，但不欲為兒子追究，「以免被誤會是私怨」。協助何父的民主黨天水圍社區主任吳玉英稱，到警署要求協助被捕者時遇阻撓，表明社工身分仍被警用強光照射。

吳玉英參選今屆「嘉湖南」區議會選舉，同區候選人為湛家雄。

明報記者 高卓怡

（反修例風暴）