大狀：有權改控罪 不應令人感搬龍門

料修改免因技術問題失公義

法政匯思成員、大律師蘇俊文表示，裁判官主動更改控罪非稀奇，《裁判官條例》賦權他改控罪。蘇說修改前後刑責相同，估計控罪更改乃因原本控罪不穩妥，與庭上證供有出入。蘇續說，一般而言，裁判官聽畢審訊後，若發現控罪有錯漏，「唔想因為法律上技術問題而失去公義」，便會修改控罪，亦會出現「原本A罪唔入，改為B罪入咗」的情况。

蘇俊文承認，此舉或會讓公眾感覺「法庭搬龍門」，但強調專業的裁判官會因應庭上證供、辯方抗辯方向才決定。對於本案，蘇表示不知審訊細節難以評價，但重申裁判官不應予人感覺「搬龍門」，若然辯方覺得裁判官裁決不公，可向上級法院上訴。

憂雷射筆列「攻擊性武器」助長濫捕

然而，蘇對雷射筆是否「攻擊性武器」有爭議，若控方證明被告曾用雷射筆導致他人不適，大可以襲擊或襲警罪提控，「如果咁都算攻擊性武器，好odd（奇怪）」，擔心警方日後混淆何謂「管有攻擊性武器」，助長濫捕。

（反修例風暴）