辯方求情：社會氛圍影響 非為私利

辯方大律師趙嘉銘先呈上少年父親和兄長的求情信，信中透露少年母親在他出生後不久病逝，父親獨力照顧兩子成長。患有讀寫障礙的少年，成績不算優秀，但不是壞孩子。兄長在信中提及，少年得悉父親為此案奔波操勞、脊骨出現問題，感愧疚難過。

校長班主任：真誠有禮好學生

中學校長和班主任的求情信形容，少年是真誠有禮的好學生，熱中閱讀課外書和參加校內活動。不少同學希望少年早日回校，學校亦一直和家人保持聯絡，願意持續提供心理輔導和支援。

天主教香港教區榮休主教陳日君樞機、立法會議員朱凱廸及鄺俊宇亦撰寫求情信（見表）。趙大狀求情時強調，本案源自香港前所未見的大規模示威，社會氛圍極不尋常；法庭只考慮法律問題，但示威者訴求很多時得不到回應，少年是在如此特殊的社會影響下犯事。趙又表示，少年犯案非為圖利或個人得益，重犯可能很低。

本案第二項控罪為《公安條例》第33條「在公眾地方管有攻擊性武器」罪，根據法例，只要被告年滿14歲而不足17歲，會被判監不超過3年或入勞教中心、教導所或更生中心。趙大狀說條例明顯限制了法庭對少年的判刑選項，考慮到少年至今已被扣押近7周，建議法庭判處短期監禁，扣除還押日子後可即時釋放。

（反修例風暴）