少年帶雷射筆 官改控藏武器裁罪成 判前主動更改 裁判官：可燒傷眼睛皮膚 意圖射警員

另涉藏改裝傘行山杖 同罪成

上月剛滿16歲的少年，罪成後繼還押至11月25日判刑，以待索取勞教中心、更生中心、教導所及青少年罪犯評估委員會報告。辯方大律師趙嘉銘昨晚表示暫未決定會否上訴。

昨日甫開庭時，署理總裁判官蘇惠德引用《裁判官條例》第27條，提出將首項涉及雷射筆的「管有適合作非法用途的工具」控罪，改為「有意圖管有攻擊性武器」。辯方反駁，表示一直以原有控罪為抗辯基礎，亦已盤問證人，現時改控會造成嚴重不公。控方回應，無論以新舊控罪起訴，辯方都以少年無管有武器的意圖抗辯。蘇官表示，考慮到原有控罪和證據不符，修改控罪不會造成無法挽回的不公，遂將首項控罪修改。少年重新答辯，否認首項經修訂控罪，控辯雙方沒傳召新證人，蘇官裁定少年兩項罪名成立。

官：倘和平表達 何必帶全套保護裝備

蘇官裁決時表示，少年被問話時承認當時出席遊行，被搜出雷射筆、頭盔、護膝及手套等，反問「如果他想和平表達訴求，何必帶有保護自己的全套裝備？」蘇官稱，少年持有的雷射筆本身不是攻擊性武器，但根據專家證人所言，它有可能傷及眼睛和輕微燒傷皮膚，認為少年帶雷射筆的意圖就是要照射警員或其他人的眼睛，令他們受傷，屬非法用途。

蘇官續說，少年管有的雨傘及行山杖都經蓄意改裝，雨傘尾部最長可露出47厘米傘骨，蘇官質疑少年「如果帶把爛遮去遊行，在防線前徘徊又有何目的？」蘇官相信少年打算用傘尖傷人，同時隱身於傘篷中。至於少年被警員截查時，行山杖從傘中跌出，蘇官認為他刻意把行山杖藏起，又稱行山杖沒手柄、兩端為金屬，向警員投擲時更易傷人。

原控藏工具作非法用途 刑責相同

原本兩項控罪指稱少年於9月21日在屯門站公共交通交匯處，管有一支發出綠色光線的雷射筆、藏有經改裝的雨傘及行山杖，分別違反《簡易治罪程序條例》下「管有適合作非法用途的工具罪」和《公安條例》下「在公眾地方管有攻擊性武器」罪名。經修訂首罪「有意圖管有攻擊性武器罪」同屬《簡易治罪條例》，最高同為罰款5000元及監禁2年。

【案件編號：TMCC700019/19】

明報記者

（反修例風暴）