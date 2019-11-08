人流料減逾八成 花墟快餐檔主棄競投 鮮花商會：濕貨鬥平競爭大

指競投底價減半幫助有限

過去10年均有競投旺角花墟年宵市場快餐檔的Thomas表示，年宵市場的乾貨攤位容易吸引人流，尤其是花墟主要吸引年輕人進場，因他們購買乾貨為主，如諷刺時弊的產品，倘無乾貨攤位，估計花墟年宵市場人流將大減八至九成，「花墟本身外面都賣花，如果無乾貨，市民都不會特登入來市場行」，因此決定今次不競投。他說，年宵攤位租金、搭棚、電力接駁及人工等，成本一般需20萬至30萬元，即使政府今年調低攤位競投底價一半，幫助亦有限。

有「蘭花大王」之稱的千葉園董事長楊小龍說，未見過年宵市場不設乾貨攤位，預料會影響人流及節日氣氛，但他仍會競投10多個攤檔，因相信仍有不少家庭會在花市買年花應節。香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春表示，部分業界已預早準備貨源應市，但今次在濕貨攤位增加情况下，料競爭更大，「大家都會鬥平」。

中學校長會主席鄧振強稱，有一定數量的學校每年競投年宵攤位，讓學生試做生意，以往賣公仔、裝飾等乾貨為主，「有些已成為學校傳統，好多扣連經濟科、商科的學習活動，透過營運年宵攤位將課本知識活用於真實社會」。

中學校長會：學生檔或取消轉校內

鄧振強稱，部分學校9至10月已開始籌備年宵活動，如有學生計劃出售自家製貨品，現階段已開始設計，但相信未開始投入生產、入貨等。他預料學校或要調整安排，或安排於校內設攤位，甚至取消整個活動等。

（反修例風暴）