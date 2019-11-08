安全為由 明年花市無乾貨檔 濕貨檔增 競投底價減半 議員斥政治考慮

「考慮目前社會情况」 食環稱集中賣年花

食環署又稱決定擴大部分濕貨攤位面積，包括維園，故整體攤位數目會由今年初的2033個減至1302個。有立法會議員批評，政府取消乾貨攤位是破壞經濟，且有政治考慮。

濕貨檔1284個 擴通道攤位面積

2020年年宵市場於1月19至25日舉行，全港15個年宵市場共設有1284個濕貨攤位及18個快餐攤位。濕貨攤位較今年初的增加130個，快餐攤位增加1個。另外，因應經濟下行壓力，攤位競投底價將「減價」一半，濕貨攤位底價由320元至5440元，快餐攤位底價由3810元至187,430元。但食環署稱將持續評估風險，不排除競投成交後暫停或取消年宵市場。

署方：續評估風險 不排除暫停取消

食環署發言人回覆查詢說，明年年宵市場將集中銷售年花，主要考慮到市民購買年花的需要，以及花農辛勞種植後需要及時出售不耐放的年花；為保障公眾安全及公共秩序，以及更有效實施人群管理措施，決定擴大攤位面積、擴闊通道，故整體攤檔數目減少後，只能提供濕貨攤位；而相比其他賀年乾貨，賀年植物體積較大，經營者較難在其他地方覓得同一規模的出售地點。

發言人說，濕貨攤位中有約770個的面積由以往3米乘3米增至3米乘4米。被問及年宵市場通道會擴闊多少，發言人稱由於每個市場會因應情况調整通道闊度，難一概而論。

條款「加辣」 不符年宵宗旨活動可被叫停

食環署今年在競投條款及使用限制「加辣」，例如列明政府有權隨時向獲許可人（即檔主）發出口頭或書面通知，以暫停或取消全部或部分年宵市場，毋須交代原因；政府有權延遲開始日期、縮短特許期、暫停或取消部分或全部年宵，毋須交代原因；如獲許可人做違法、不道德或不符合年宵市場宗旨的活動，食環署有權指示停止有關活動等。

支聯會自成立以來每年在維園年宵設攤位。支聯會副主席蔡耀昌形容食環署取消乾貨攤位理由牽強，認為調整攤位數目或比例已能達到目的，無理由一刀切取消。他說，年宵是很多年輕人發揮創意的地方，質疑政府有政治考慮，擔心有諷刺政府的產品出現，「如果真是這個（政治）原因，就是對表達自由的不合理限制」。

民主黨立法會議員黃碧雲說，農曆新年是消費旺季，取消乾貨攤位不但帶頭破壞經濟，更打壓政治言論空間，令民主派和建制派都不能在年宵市場接觸市民；過往不少年輕人趁年宵體驗營商之道，新安排同時扼殺他們的創意和表達政見空間，要求恢復乾貨攤位。

立法會民政事務委員會副主席區諾軒認為，取消乾貨攤位只會令年宵變質，造成一個門可羅雀、無吸引力的年宵。他認為照常舉辦無問題，「政府想扼殺公眾活動到幾時？」又稱沒有乾貨攤位人流會大減，競投底價應「減價」七成半。

民建聯立法會議員柯創盛表示對取消年宵乾貨攤位感無奈，認為是受反修例風波影響，但市民傳統上重視行年宵，希望有關決定不會影響年宵氣氛。柯創盛在區選觀塘廣德選區角逐連任，對手是人民力量譚得志。

明報記者

（反修例風暴）

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