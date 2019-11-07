認7．21警車三經「雞地」 李家超：未見破壞安寧

李家超表示，截至上月底警方就7．21元朗襲擊事件共拘捕35人，6人被控「參與暴動」及「串謀有意圖而傷人」等罪行，另前日亦拘捕了一人。

李家超說，警方在事前曾收到當日在元朗區活動的消息，但眾說紛紜，且當日在港島有大型遊行，警力被調往港島。他承認，事發當晚警車曾3次途經元朗站附近的「雞地」，發現有人群聚集，但無發現有關者有破壞社會安寧的行為。

譚文豪：白衣人持鐵通 為何未察

公民黨議員譚文豪質疑，為何白衣人全部都持棍或持鐵通，為何警員未發現有關者破壞安寧，而兩名持槍警員曾到場，為何未有保護市民，「是否他們的槍只用在學生身上？」

李家超稱，人群聚集近期在香港已司空見慣，有否破壞社會安寧要交警方調查。他說，由於當時現場人數眾多並情緒激動，兩名軍裝警員評估風險後要求增援，又稱警員在近月示威中面對人身威脅。

提出質詢的民主黨林卓廷批評李家超顛倒黑白，為何李未有向港人鞠躬道歉、問責下台。李家超則稱，林卓廷計劃就事件索償，在事件中有角色，而政府會在真相大白後才決定如何跟進。

林卓廷是區議會選舉北區石湖墟候選人，對手有梁金成和孔永業。