建制晤張建宗促保選舉公平 泛民盼如期舉行

【明報專訊】建制派立法會議員昨日就何君堯遇襲見記者，建制派「班長」廖長江表示對選舉期間有候選人受襲擊感痛心，予以最嚴厲譴責；民建聯主席李慧琼說，行為嚴重衝擊選舉公平公正，該黨昨日約見署理特首張建宗要求政府做實質工作確保選舉公平安全。民主派會議召集人陳淑莊代表民主派問候何君堯，她表示很多市民希望區選能按時舉行，確保選舉能公平公正進行是政府責任。
建制予最嚴厲譴責 促加強票站保安
民建聯與張建宗會面後，李慧琼稱會上無談及押後選舉，她促政府加強投票日票站保安，並因應候選人海報等物品受破壞，彈性處理選舉經費。她引述張建宗稱，會在特首林鄭月娥返港後報告情况，與政府部門開緊急會議處理。廖長江昨在立法會大會動議休會待續，討論確保區議會選舉公平、公正進行的即時應對措施，不獲立法會主席梁君彥批准。
工聯會黃國健形容襲擊何君堯情况誇張，是想「攞命」，他們早已向政府提出要保證參選人和助選人安全，但政府沒推出措施，質疑「是否將候選人推向危險境地？」民建聯陳克勤說，該黨有近百個議員和地區辦事處受破壞，日前亦有民主派議員被咬傷；他先後7次去信選管會投訴辦事處被破壞，要求確保選舉公正，選管會稱會交警方處理，陳批評選管會卸責。
泛民問候何 促警一視同仁跟進襲擊案
民主派陳淑莊表示，大家都擔心區選能否公平公正舉行，過去一段日子有人受襲，但不同黨派候選人都積極投入競選工程，前日有民調顯示七成市民反對押後區選，她希望政府能積極努力確保區選能如期舉行，讓大家可以展示公民權利。她說，留意到由7月尾開始有不同政治人物受到襲擊，希望警方積極跟進，一視同仁、盡快破案。
李慧琼參選區議會九龍城土瓜灣北選區，其對手為社民連梁國雄。