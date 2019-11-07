建制晤張建宗促保選舉公平 泛民盼如期舉行

建制予最嚴厲譴責 促加強票站保安

民建聯與張建宗會面後，李慧琼稱會上無談及押後選舉，她促政府加強投票日票站保安，並因應候選人海報等物品受破壞，彈性處理選舉經費。她引述張建宗稱，會在特首林鄭月娥返港後報告情况，與政府部門開緊急會議處理。廖長江昨在立法會大會動議休會待續，討論確保區議會選舉公平、公正進行的即時應對措施，不獲立法會主席梁君彥批准。

工聯會黃國健形容襲擊何君堯情况誇張，是想「攞命」，他們早已向政府提出要保證參選人和助選人安全，但政府沒推出措施，質疑「是否將候選人推向危險境地？」民建聯陳克勤說，該黨有近百個議員和地區辦事處受破壞，日前亦有民主派議員被咬傷；他先後7次去信選管會投訴辦事處被破壞，要求確保選舉公正，選管會稱會交警方處理，陳批評選管會卸責。

泛民問候何 促警一視同仁跟進襲擊案

民主派陳淑莊表示，大家都擔心區選能否公平公正舉行，過去一段日子有人受襲，但不同黨派候選人都積極投入競選工程，前日有民調顯示七成市民反對押後區選，她希望政府能積極努力確保區選能如期舉行，讓大家可以展示公民權利。她說，留意到由7月尾開始有不同政治人物受到襲擊，希望警方積極跟進，一視同仁、盡快破案。

李慧琼參選區議會九龍城土瓜灣北選區，其對手為社民連梁國雄。