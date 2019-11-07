林鄭譴責：難免令人聯想破壞區選

聶德權：致力令選舉和平進行

聶德權說，選管會會致力令選舉和平進行，政府會按相關條例及機制做準備，形容需要全社會一同譴責暴力，令暴力停止，才能令選舉和平及有序地舉行，當局會注視情况，有包括警隊的跨部門會議作預案。他說按現行法例，如特首看到選舉相當可能出現騷亂、暴力或公開暴力等情况，令選舉受騷擾或受嚴重影響，可按機制押後選舉，但不可超過14日，政府已預留12月1日作為後備投票日。

聶德權續稱，如明年1月1日前未能舉行選舉，區議會將出現真空期，直至政府向立法會提交修訂相關條例的草案，訂明再次選舉時間並完成選舉選出議員。

林太表示，政府對任何暴力一視同仁譴責，稱過去數月的紛爭、動盪，暴力行為不斷升級，擔心有傳染性，而社會對暴力的容忍度愈來愈高，強調要全社會共同譴責，無論動機、政治立場等，任何文明社會也不應容忍暴力。她形容何君堯遇襲事件明顯發生在選舉工程期間，難免令人包括政黨聯想到有人想破壞區議會選舉。

葉國謙：區選前一周仍有暴力應押後

行政會議成員、民建聯會務顧問葉國謙認為，若區選前的一星期、即本月17日，暴力仍不斷發生，政府便應押後選舉，因候選人無法宣傳，令選舉並不公平，形容現時的氣氛令人擔憂無法舉行公平選舉，何君堯遇襲亦反映選舉更高風險。