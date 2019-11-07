疑兇無精神病紀錄 舊同學稱性情怪

同名漢活躍高登 錄口供自稱「詩人」

涉嫌施襲30歲男子董X輝。據了解，董與家人居於葵青區，錄口供時自稱「詩人」，其父母向警方表示兒子沒有精神病紀錄。據知，董男為荃灣公立何傳耀紀念中學舊生，其舊同學形容董性情古怪，在校時較孤僻；她說多名校友昨日看到新聞圖片，才發現疑兇是舊同學，在校友群組內議論紛紛。

記者翻查網上資料，發現一名活躍高登討論區動漫台、曾遭起底的網民的名字，與疑兇名字相同，外貌相似，但暫未能確認是否董。該網民有多個帳戶，其中一個以反修例運動命名的帳戶，但絕少發表與運動有關政見，反經常在動漫台與其他會員針鋒相對，故遭會員起底並張貼其容貌照。

昨早疑現場附近商場買花

本報到案發現場附近的啟豐商場商戶查詢，獲商戶提供閉路電視片段，看到一名戴黑白色鴨舌帽、穿藍衫牛仔褲、背泥黃色袋、與施襲者打扮相似的男子，於昨早8時33分經過商場地下層，他當時正低頭用電話；至8時38分，該男子手持一束太陽花再經過，面露笑容，該花束與疑兇送給何君堯的花束類似。約8時44分，何君堯於啟豐商場門口遇襲。啟豐商場1樓的花店店主稱，花店昨晨8時開門，由丈夫看店，她不知道早上有何人買花束。