何君堯街站遭刀刺 男子被捕 稱7月起收死亡恐嚇 私人保鑣同受傷

對於區議會選舉會否因近日的暴力事件而押後，政制及內地事務局長聶德權表示，選舉能否順利舉行，當局會視乎選舉過程中候選人及支持者能否進行競選活動、投票日選民能否安全安心地投票（詳見另稿）。

獻花稱「一直好支持你」

邀合照手伸入袋拔刀

被捕者為30歲男子董╳輝，街坊及舊同學均指他行為怪異。根據讀者提供片段顯示，昨日（6日）早上8時44分時，疑兇手持一束鮮花上前向何君堯獻花及握手，並不斷向何稱：「我一直都好支持你㗎！你做得好好呀！」其後邀請與何拍照留念，並伸手入袋，但並非取出手機，而是拔出一把刀捅向何君堯胸口；站在旁邊的私人保鑣及便衣警隨即上前制服施襲者，何君堯亦協助將之壓倒在地，其後由警員拘捕。

警列傷人 重案組跟進

警方事後在場蒐證，檢走涉事有坑紋的黑色刀及鮮花等物證後解封，案件暫列傷人，由屯門警區重案組跟進案件。

何君堯在醫院內向記者表示僅受皮外傷，及後透過facebook貼出病牀上的自拍片段，引述醫生指兇徒落刀位置正向心臟，幸「避得好」及肋骨卸力，傷口約1.5厘米長、1厘米深，隨時可能造成致命傷害；又自稱7月已收到死亡恐嚇，特別安排了一些同事保護自己，事發時兩同事亦告受傷，一人手指被割斷筋，已做手術，另一人胸部被拖了一刀，治理後已出院，形容「今（昨）早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然遭受兇徒蓄意的襲擊」。

何君柱：弟7‧21後屢遭恐嚇

警派便衣保護

何的兄長何君柱昨午到醫院探望，對於有公眾質疑事件涉自編自導，何君柱囑記者「自己思考」。他說弟弟左邊心口位置有輕微出血，需接受小手術，稱兇刀鋒利足以致命，形容是意圖謀殺。他又稱自7‧21事件發生後，何君堯屢遭恐嚇，警方已派便衣警保護，弟弟亦自行聘請兩名保鑣，奈何突襲難防，「香港變成咁，人人都危險」。

消息指輕傷 何稱流液體故縫針

消息稱，何君堯傷口十分小，傷勢輕，但他說有液體由傷口流出，故由外科醫生進入手術室為他縫針。

兄：知名度高 白衣人握手不奇

被問及遇襲是否與7‧21事件有關，何君柱稱，「何君堯係咪黑社會，大家好清楚」，強調何君堯當日僅因有撐警集會的嘉賓居於YOHO Town而前往元朗探訪，而他在新界西知名度高，有白衣人上前與他握手非奇事，反質疑有議員全程用facebook直播事件及帶領群眾往元朗。

政府譴責 央視斥「破壞選舉秩序」

何君堯遇襲後約兩小時，央視新聞發表評論，斥兇徒「行為十分惡劣」，指事件發生在區議會選舉時期，「亂港分子破壞選舉秩序、繼續搞亂香港的企圖昭然若揭」。政府亦於昨早11時許發聲明，強烈譴責是次襲擊行為，指警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。

何君堯為屯門樂翠區議員，競逐連任，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。盧俊宇稱強烈譴責暴力事件，祝何君堯早日康復；他更嚴肅地譴責警暴及7．21白衣人襲擊市民。

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