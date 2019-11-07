何君堯街站遭刀刺 男子被捕 稱7月起收死亡恐嚇 私人保鑣同受傷

【明報專訊】立法會議員何君堯昨晨與助理在屯門碼頭啟豐商場門口位置設街站時，遭一名上前獻花男子拔刀襲擊，胸口受傷，其兩個私人保鑣亦受傷，施襲者被在旁的保鑣及便衣警制服拘捕。何君堯及保鑣清醒送屯門醫院，何的左胸傷口長1.5厘米、深1厘米，昨日接受縫針。他透過facebook表示自7月起已收到死亡恐嚇，形容昨日是香港區議會直選上黑色的一天。政府、建制政黨及內地官媒均譴責是次襲擊。
對於區議會選舉會否因近日的暴力事件而押後，政制及內地事務局長聶德權表示，選舉能否順利舉行，當局會視乎選舉過程中候選人及支持者能否進行競選活動、投票日選民能否安全安心地投票（詳見另稿）。
獻花稱「一直好支持你」
邀合照手伸入袋拔刀
被捕者為30歲男子董╳輝，街坊及舊同學均指他行為怪異。根據讀者提供片段顯示，昨日（6日）早上8時44分時，疑兇手持一束鮮花上前向何君堯獻花及握手，並不斷向何稱：「我一直都好支持你㗎！你做得好好呀！」其後邀請與何拍照留念，並伸手入袋，但並非取出手機，而是拔出一把刀捅向何君堯胸口；站在旁邊的私人保鑣及便衣警隨即上前制服施襲者，何君堯亦協助將之壓倒在地，其後由警員拘捕。
警列傷人 重案組跟進
警方事後在場蒐證，檢走涉事有坑紋的黑色刀及鮮花等物證後解封，案件暫列傷人，由屯門警區重案組跟進案件。
何君堯在醫院內向記者表示僅受皮外傷，及後透過facebook貼出病牀上的自拍片段，引述醫生指兇徒落刀位置正向心臟，幸「避得好」及肋骨卸力，傷口約1.5厘米長、1厘米深，隨時可能造成致命傷害；又自稱7月已收到死亡恐嚇，特別安排了一些同事保護自己，事發時兩同事亦告受傷，一人手指被割斷筋，已做手術，另一人胸部被拖了一刀，治理後已出院，形容「今（昨）早甚至是香港區議會直選上黑色的一天，候選人竟然遭受兇徒蓄意的襲擊」。
何君柱：弟7‧21後屢遭恐嚇
警派便衣保護
何的兄長何君柱昨午到醫院探望，對於有公眾質疑事件涉自編自導，何君柱囑記者「自己思考」。他說弟弟左邊心口位置有輕微出血，需接受小手術，稱兇刀鋒利足以致命，形容是意圖謀殺。他又稱自7‧21事件發生後，何君堯屢遭恐嚇，警方已派便衣警保護，弟弟亦自行聘請兩名保鑣，奈何突襲難防，「香港變成咁，人人都危險」。
消息指輕傷 何稱流液體故縫針
消息稱，何君堯傷口十分小，傷勢輕，但他說有液體由傷口流出，故由外科醫生進入手術室為他縫針。
兄：知名度高 白衣人握手不奇
被問及遇襲是否與7‧21事件有關，何君柱稱，「何君堯係咪黑社會，大家好清楚」，強調何君堯當日僅因有撐警集會的嘉賓居於YOHO Town而前往元朗探訪，而他在新界西知名度高，有白衣人上前與他握手非奇事，反質疑有議員全程用facebook直播事件及帶領群眾往元朗。
政府譴責 央視斥「破壞選舉秩序」
何君堯遇襲後約兩小時，央視新聞發表評論，斥兇徒「行為十分惡劣」，指事件發生在區議會選舉時期，「亂港分子破壞選舉秩序、繼續搞亂香港的企圖昭然若揭」。政府亦於昨早11時許發聲明，強烈譴責是次襲擊行為，指警方已拘捕一名涉案男子，並會深入調查案件。
何君堯為屯門樂翠區議員，競逐連任，同區候選人為民主黨盧俊宇及蔣靖雯。盧俊宇稱強烈譴責暴力事件，祝何君堯早日康復；他更嚴肅地譴責警暴及7．21白衣人襲擊市民。
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