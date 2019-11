中槍印尼記者：港警行徑瘋狂

警至今拒交開槍警名字

警方昨回應稱非常關注事件,並對事主致以深切慰問,投訴警察課接獲該記者律師代表的信件後已即時調查,現不評論該律師代表所採取的行動,亦不透露詳情。

39歲的Veby受僱於本港印尼語報章SUARA,9月29日在灣仔採訪反修例運動期間,疑被橡膠子彈射中右眼,其後兩度接受手術,並確診右眼失明。她早前於醫院臥牀接受CNN專訪,右眼以紗布覆蓋,哭訴「不知道會發生什麼事」(I don't know what would happen),形容記者遭警員射擊是「瘋狂」(crazy),又說「我們不是在戰區」(We are not in a war zone)。

代表印尼女記者的韋智達律師行曾發聲明,表示入稟高等法院要求警務處長公開射傷Veby的警員身分。Veby在訪問中表示,透過律師要求警方提供當天開槍警員的名字,讓她可以採取法律行動,然而至今警方仍拒絕提供有關資料。

