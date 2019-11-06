被捕浸大學生記者：警稱「新屋嶺雞姦好好玩」

本報昨向警方查詢，至截稿前未有回覆。

有戴記者證 保留追究權利

鄧澤旻昨開記者會交代被捕經過。他說事發時有戴記協學生會員證及記者證，正為浸大編委採訪，並無參與示威，當時正追前拍攝警方進入太古城中心，在商場L形分岔路口通過時，有兩至三名警員轉身衝前，將他壓倒並推至牆角。他稱有便衣男警出言威嚇及性騷擾，稱「新屋嶺玩雞姦好好玩」、「入到新屋嶺你無得再講」等。

鄧表示，對便衣警出言性騷擾感極度憤怒及不安，害怕得手腳顫抖，「新屋嶺的新聞大家屢聽不鮮，竟然有警員話新屋嶺玩雞姦好好玩，當時很害怕、很擔心，怕入了去出不來，恐被失蹤、被自殺，十分害怕」。對於持有效記者證仍被拘捕，他說深感無奈。

稱警針對學生記者升級

被問會否投訴警察，他說絕對會保留一切追究權利，但具體行動有待徵詢律師、校方及學生會意見，才可決定。他認為警方針對學生記者的行為逐漸升級，對此強烈譴責。他強調學生記者同為記者，同屬第四權一分子，呼籲警方尊重法治、言論及採訪自由，停止針對記者、學生及香港人的暴力行為。

（反修例風暴）