岑子杰餐廳遇襲案 16歲被告涉駕車載打手

現已輟學的何力桓（16歲）及售貨員羅建華（29歲）同被改控串謀有意圖而導致他人身體受傷害罪名，指他們今年8月23日至8月29日與不知名者串謀導致岑子杰受傷，意圖使他受嚴重傷害。

首被告被控各一項無牌駕駛、駕駛車輛無第三保及未獲授權而取用運輸工具。次被告則各被控一項無牌駕駛、駕駛車輛無第三保罪名。兩人就6項控罪毋須答辯，案件押後11月26日再訊。

據悉，次被告涉駕持偽造車牌的私家車，接載首被告及施襲者往案發地點。首被告之後涉尾隨岑至案發餐廳，施襲者隨即襲擊岑及友人，之後返車，由首被告駕駛離開。兩人於9月2日及8日被捕，並承認收錢。

襲警案提堂警員匿名 官斥須示編號

另外，謝永靈（51歲）及吳日勤（30歲）涉周一凌晨於將軍澳襲警，於觀塘裁判法院提堂，惟控罪書上以「A（警員）」、「B（警員）」及「A（警長）」代稱。裁判官斥責，表示至少要展示警員編號。林頒法（22歲）涉在沙田襲警及攜汽油彈，昨留院缺席聆訊。據悉，警員拘捕他時，以膝蓋壓其頸椎數分鐘，林的手腕和膝蓋受傷。

【案件編號：KCCC2675、KTCC1944-45、STCC4008/19】

（反修例風暴）