襲趙家賢案 中年漢控3傷人罪

被告陳真（48歲）報稱居於太古城區。3項控罪均發生於今年11月3日太古城中心，指稱他意圖使溫浩倫、梁碧琪及趙家賢身體受嚴重傷害。據悉被告已離開醫院深切治療部，但仍未清醒，未能錄口供。

至於趙家賢經搶救兩日後，其左耳已經成功駁回，昨晨被推往X光室再檢查，當時左耳包着紗布。

3區選候選人被控非法集結阻差辦公

另外，上周六（2日）民主派區議會選舉候選人維園聚會中，有3名區選候選人被捕，同被控以參與非法集結及阻差辦公。其中陳振哲前日因留院而缺席聆訊，昨提早出院應訊，獲准保釋至下月16日再訊。

至於上月6日遊行中， 一輛的士於深水埗剷上行人路，的士司機鄭國泉其後被多人拉出車廂打傷。繼一名公司經理被起訴後，再有一名（25歲）報稱女教師鍾泳儀被捕，昨被控以參與暴動罪、有意圖而傷人、違反禁蒙面法共3罪，獲准保釋至明年1月8日再訊，其間不准離港及每周到警署報到。

趙家賢為現任太古城西區議員，正競逐連任，同區另一候選人為經民聯丁煌。陳振哲是區議會選舉大埔區林村谷選區候選人，同區另一候選人為陳灶良。

【案件編號：ESCC2467、2475-76/19】

（反修例風暴）