催淚彈炸傷學生背 樹仁促警7日內交代

樹仁大學昨晨發電郵致全體師生，稱上周六一名同學於港島區的公眾活動中懷疑遭催淚彈擊中，身體嚴重燒傷，目前仍留院就醫。校方表示身為教育工作者，關顧學生是天職，並稱昨午已去信盧偉聰，要求處方在7日內提供事件的一切資料，以釐清事實，作進一步後續跟進。

同學認同反應快 促校方譴責警暴

樹仁學生會臨時行政小組組長賴政婷認同校方跟進速度快，但希望校方不止文字上回應，更要立刻譴責警暴，與學生直接對話。她又稱若7日限期之後，警方沒有交代，校方亦無跟進措施，將考慮行動升級。

有出席集會的同學表示滿意校方答覆，認為校方有就學生受傷事件即時表態，並設死線。另有同學認為樹仁副校監胡懷中作為學校高層，這次回應相較其他大專院校已是十分「出位」，期望學校可更「出面」譴責警方暴力。

集會高峰時圖書館大樓地下聚集160多名學生、校友和教職員，學生於現場填寫便利貼和摺紙鶴，以表達對受傷同學的心意。集會於下午2時許結束。

公大學生集會聲援校友趙家賢

另外，公開大學學生昨日亦有於校園發起集會，聲援於周日（3日）晚於太古城中心衝突中被咬斷部分左耳的校友趙家賢。趙家賢參選區議會東區太古城西選區，同區對手包括丁煌。

（反修例風暴）