前日文件出錯撤罪再控 官：撤回非撤銷 汽油彈案辯方指一罪兩審遭駁回

5名被告為城大生鄭錦輝（21歲）、理大生楊泳茹（22歲）、無業的丘建威（24歲）、城大生莫禮滔（21歲）及地盤工人黃建棋（19歲）。黃昨午坐輪椅出庭，據悉警員搜查單位時，他由陽台跳下其他樓層逃跑，因此跌斷腿。

控方呈新律政司同意書 官接納

控方呈上新的律政司檢控同意書，表示已更正錯誤，但遭辯方大律師郭憬憲反對，稱不排除律政司簽署時，誤以為被起訴的是另一人。主任裁判官錢禮聽罷雙方陳辭，決定該同意書有法律效力。

郭大狀又稱，法庭前日已撤銷舊案，控方今日再提控屬「一罪兩審」。錢官隨即澄清，當時宣布撤回（withdraw）控罪，並非撤銷（dismiss）控罪；雖然法庭傳譯員譯作「撤銷」，但審訊以英文版本為準。控方其後指出，前日提堂時被告尚未答辯，因此不存在重複檢控。錢官決定採納控方的說法，正式處理案件提訊。

新控罪書補回「保管」字眼

新控罪指稱，5人今年11月2日，在灣仔堅拿道西10號冠景樓一個單位明知而管有、保管或控制爆炸品，即59瓶汽油彈、79瓶半製成汽油彈。前日獲撤回的案件中，英文控罪書缺少「保管」（custody）字眼，新案已補回。

5人暫毋須答辯。控方稱本案是近期其中一宗最嚴重的汽油彈案件，反映過去兩個月示威暴力升級，加上涉案單位有牀和衣服、首4名被告的身分證，有迹象顯示他們居住上址。

據了解，警方當日持搜查令到單位搜捕，搜出的汽油彈每支640毫升、半製成汽油彈每支325毫升，另有50個空玻璃樽及4個載有懷疑助燃料的膠桶。警員突擊搜捕下，5人曾向大廈內另一單位尋求保護，但遭業主拒絕，最終被捕。

【案件編號：ESCC2474/19】

明報記者

（反修例風暴）