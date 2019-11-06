港台：政府曾研特赦 林鄭：不會不檢控

基本法委員會委員、經民聯立法會議員梁美芬稱不認同全面特赦，認為有違法治，建議仿效英國2011年騷亂後設立的「騷亂社區受害人委員會」，在完成整個司法程序後，由委員會決定是否特赦。梁強調香港是法治社會，每人都要為自己的行為負責，「如果可以真誠認錯，都可以考慮（特赦）」。公民黨立法會議員楊岳橋說，香港人是要求政府參考1970年代廉政公署成立時特赦的做法，當年港督有智慧去處理特赦，反問今日的政府是否亦有智慧去處理。

港台：前提是先完成司法程序

港台報道昨引述消息稱，縱使行使特赦權，亦不能「一刀切」，要逐一審視每個已判決的個案，亦不能單憑特首個人想法決定特赦什麼人，而是要有劃一和客觀的執行標準，例如基於獨立調查委員會的建議，或宗教領袖等人提出的呼籲。

林太昨在上海出席活動後回應相關報道，重申若當局不檢控、不追究因犯法而被逮捕或正被檢控的人，是違背法治，有關情况不會發生。

林太上月曾被問到會否考慮特赦，她當時說「叫我們不再追究、釋放，這個大家知道無可能做到，因為大家都重視法治精神」。她提到基本法條文列明特首可對已判刑個案行使赦免，但若現時談特赦，恐怕會對社會發出一個錯誤信息：違法行為是不重要，因為最終會被赦免。

（反修例風暴）